الدبيبة يفتتح معرض طرابلس الدولي في دورته الثامنة والأربعين

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مساء اليوم الأحد معرض طرابلس الدولي في دورته الـ 48 وذلك تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، وبرعاية الهيئة العامة للمعارض.

وحضر إفتتاح فعاليات معرض طرابلس الدولي رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس، وعدد من الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية، ومديري الشركات المحلية والدولية المشاركين بالمعرض.

حيث ألقى “الدبيبة” كلمة خلال إفتتاح فعاليات المعرض قال فيها بأنّ معرض طرابلس الدولي يعد من أقدم المعارض في أفريقيا والعالم العربي، حيث تم إنشاءه في عام 1926.

وأضاف قائلاً:”ونظرًا لأننا نسعى لإعادة الحياة وتطوير البنية التحتية ، ومباشرة العمل لإيجاد مايطمح له شعبنا، فإننا نسعى لإنشاء مدينة المعارض والتي ستكون تحفة معمارية وصرحًا اقتصاديًا وتجاريًا يساهم في تطوير الوطن، وإعادة الرونق والجمال لمدنه وقراه”.

ويشارك بمعرض طرابلس الدولي خلال دورته 48 عدد 110 شركة ليبية محلية ، وشركات اجنبية من ستة دول تركيا، تونس، الجزائر، إندونيسيا، إيطاليا، رومانيا متخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والاستيراد والتصدير و الإنشاءات و معدات المصانع .

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