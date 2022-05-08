وال| زيارة وزير الزراعة لموقع التجارب العربية بمشروع مشتل القرضابية

سرت 09 مايو 2022 (وال) _ زار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور (حمد المريمي) رفقة السيد (ناصر خطاب) من مركز البحوث الزراعية والحيوانية، موقع التجارب العربية المُنفذة بمشروع مشتل القرضابية الإنتاجي في سرت، بحضور رئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى السيد (شعيب بن شرادة).

وناقش الحضور خلال الزيارة التي جرت أمس الأحد، أهمية التجارب المُنفذة، ومدى السعي في إمكانية زيادة التعاون في تطويرها في المستقبل، وذلك بتوفير الدعم والإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج، وتوفير الأصناف الملائمة للظروف المناخية للمنطقة.

و بدوره، قدم الوزير الشكر للسادة بمركز البحوث الزراعية البيضاء، وفريق تنفيذ التجارب على رأسهم الدكتور (عثمان السلهاب) والمهندس (عبدالرحمن عيسى) والمهندس (فايز البرعصي) والمهندس (أحمد عوض)، وفريق العمل بمشروع مشتل القرضابية الإنتاجي.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ أوضح منسق عام التجارب بجهاز الاستثمار المنطقة الوسطى المهندس (عبد الرحمن عيسى): أن تجربة الكفاءة العربية الإنتاجية مشرفة عليها المنظمة العربية لدراسات المناطق الجافة والقاحلة “إكساد”، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والحيوانية في ليبيا.

وأضاف: تقوم المنظمة “إكساد” بتجارب زراعية، تستخرج منها أفضل الأصناف التي تعطي إنتاجية عالية، وبعدها توزعها على جميع الدول المشاركة في المنظمة، والتي تقدر حوالي 18 دولة عربية من بينها ليبيا.

عيسى أشار إلى أنه تم الإتفاق بين مركز البحوث الزراعية والحيوانية في ليبيا وجهاز استثمار مياه المرحلة الأولى بالمنطقة الوسطى، على إدخال مدينة سرت هذا العام (2021_2022م)، ضمن المدن التي يتم فيها تنفيذ هذه التجربة، بعد تنفيذها في مدن (البيضاء، المرج، سلوق، الكفرة، سبها _ أوباري)، بإشراف مركز البحوث المنطقة الشرقية.

وبين منسق التجارب، أن التجربة المنفذة تشمل زراعة البذور الإستراتيجية من الشعير و القمح “الطري والصلب”، ب 18 صنف قمح و18 صنف شعير. (وال _ سرت) ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال