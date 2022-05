أكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” خلال لقائه اليوم الأحد بالقاهرة مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” على أنه سيتم إعادة فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم.

وبحسب تصريح مدير المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب “عبد الحميد الصافي” فإن اللقاء تناول عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول النفطية والجهود المبذولة لإعادة فتحها وموضوع الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى عمل الحكومة الليبية من مدينة سرت.

وأضاف بأن رئيس مجلس النواب أشار إلى أن جلسة البرلمان القادمة ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 المقدم من الحكومة الليبية، منوها إلى أن عمل الحكومة من سرت سيمكنها من عملها بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز “الميليشيات” أو من أي كان.

The post “عقيلة صالح” يؤكد للسفير الأمريكي بأنه سيتم فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا