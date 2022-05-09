تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف ضعف الطلب الصيني

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل بيانات الصين الضعيفة والمخاوف من أن الركود العالمي قد يضعف الطلب على النفط، حيث يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر نفطي روسي قد يشدد الإمدادات العالمية.

وخسر خام برنت 41 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 111.98 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.24 دولارًا للبرميل، بانخفاض 53 سنتًا أو 0.5 بالمئة. وأصبح كلا العقدين إيجابيين لفترة وجيزة. بعد انخفاض أكثر من 1 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت واردات الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، من الخام بنحو 7 بالمئة في أبريل مقارنة بالعام السابق. على الرغم من انخفاض الواردات للأشهر الأربعة الأولى بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي.

حظر نفطي على روسيا

في الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية حظرًا تدريجيًا على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن بشأن الصراع في أوكرانيا، مما رفع أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك، فإن الاقتراح يتطلب تصويتًا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وأعقب اقتراح الاتحاد الأوروبي تعهد دول مجموعة السبع يوم الأحد بحظر أو وقف واردات النفط الروسية. كما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على المديرين التنفيذيين لشركة “غازبروم” الروسية الحكومية المنتجة للغاز وغيرها من الشركات.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد إن اليابان، وهي جزء من مجموعة السبع وواحدة من أكبر خمسة مستوردين للخام في العالم، ستحظر واردات الخام الروسي “من حيث المبدأ”.

لكن نائب رئيس الوزراء البلغاري قال يوم الأحد إن بلاده ستستخدم حق النقض ضد العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إذا لم تتراجع عن الحظر المقترح.

رويترز