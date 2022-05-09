صعود سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 09 مايو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 09 مايو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 08 مايو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.115 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.1125 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.1225 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.115 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.125 دينار اليورو – طرابلس = 5.340 ~5.345 دينار اليورو – بنغازي = 5.345 ~5.350 دينار الجنية الإسترليني 6.18 دينار الليرة التركية 0.33 دينار الدينار التونسي 1.65 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب228.5 دينار كسر الذهب عيار 21 ب266.58 دينار كسر الذهب عيار 24 ب304.66 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2132 دينار كسر الفضة 2.4 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.30 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.30 “مصرف الوحدة” – 5.19 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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