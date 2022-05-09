الحويج .. خطة لتحرر من عنق الاقتصاد الريعي

طرابلس 09 مايو 2022 (وال) _ قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية (محمد الحويج)، إن وزارته باشرت في بناء خطة لدعم الاقتصاد الوطني, والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المتنوع، الذي يقوم على الأنشطة الصناعية والزراعية.

هذا وجاءت تصريحات الوزير، خلال كلمته بافتتاح معرض طرابلس الدولي في دورته الـ48، والتي أشار خلالها إلى تخصيص موقع لإنشاء مدينة المعارض بمساحة إجمالية تبلغ 47.5 هكتار بمنطقة السواني، وفق المعايير والمواصفات الدولية، بما يسهم في إقامة فعاليات متخصصة ومتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني.

ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تنفيذ المدينة، وتشجيع الاستثمار بمختلف المناطق الليبية. (وال _ طرابلس) هـ ش

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