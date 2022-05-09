ارتفاع جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 09 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 09 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8112 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بعد اجازة عيد الفطر.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0565 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9047 دينار، والدولار الكندي 3.7175 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3213 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2826 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3099 دينار، والدينار التونسي 1.5509 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4813 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 09 مايو 2022: