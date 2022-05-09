الدولار الامريكي يسجل ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار الليبي.. تعرف على الاسباب!

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاثنين ارتفاعاً جديداً للدولار في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة التاسعة مساءاً بـ 5.1450 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً. وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.1650 دينار.

أسباب ارتفاع الدولار

وقال خبراء ان اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي تتمثل في سلة العملات المرتبطة بالدينار الليبي؛ حيث انخفض سعرها بشكل كبير، وزيادة معدل الفائدة الربوية للفدرالي الأمريكي، وزيادة سعر الدولار في البنك المركزي، بالإضافة إلى تعليق شحن بعض المصارف للبطاقات.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدينار حيث بلغت قيمته 6.250 دينار للبيع و6.210 للشراء، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بشكل طفيف والذي بلغت قيمته 5.355 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.36 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.