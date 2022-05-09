اقتصاد

الحويج: ليبيا تخطط للاعتماد على الصناعة والزراعة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة “محمد الحويج” أن الوزارة تسعى من خلال خطط الدولة للانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع يقوم على الأنشطة الصناعية والزراعية.

وكشف الحويج، خلال كلمته في افتتاح معرض طرابلس الدولي في نسخته 48، أن وزارة الاقتصاد قد باشرت في بناء خطة لدعم الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن الحويج قد كشف أثناء الحفل عن تخصيص موقع لإنشاء مدينة المعارض في طرابلس على مساحة إجمالية تبلغ 47,5 هكتار تحديدًا بضاحية السواني جنوب العاصمة، والتي ستقام وفق المعايير والمواصفات الدولية، بحسب ما أكده رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

 

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قناة 218 الليبية

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