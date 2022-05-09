مليتة البحري يوسع أعماله بحفر 31 بئرا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار

تستعد عدد من الشركات المختصة في مجال النفط والغاز لتقديم عروضها للفوز بعمليات الحفر والاستكشاف والتنقيب الجديدة، ضمن مشروع توسعة مجمع مليته البحري وذلك بقيمة 3 مليارات دولار.

وتشمل أحد العقود المقدمة حفر 8 آبار في منطقة الامتياز 1، على أن يكون أخر موعد لتقديم العروض هو 30 من شهر مايو الجاري، بحسب ما نشره موقع ميد للأعمال التجارية بلندن.

ويشمل العقد الثاني حفر 23 بئرًا، حيثُ تقع المنطقة المخصصة لحفر الآبار على بعد حوالي 31 كيلومترًا شمالي شرق منصة صبراتة الحالية وحوالي 110 كيلومترات من أقرب نقطة على الساحل الليبي.

يشار إلى أن عمق المياه سيتراوح عمق المياه بين 200 و 250 مترًا، ومن المتوقع أن يتم حفر أعمق بئر لحوالي 5,800 متر على طول البئر و على عمق عمودي يبلغ 2,600 متر.

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