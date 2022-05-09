“شمال أفريقيا” يُعلن للمساهمين في المصارف الأهلية ضرورة التواصل مع فروع المصرف

أعلن مصرف شمال أفريقيا بأنه على المساهمين في المصارف الأهلية المندمجة في المؤسسة المصرفية الأهلية والتي تم تغيير إسمها فيما بعد إلى مصرف شمال أفريقيا ضرورة التواصل مع فروع المصرف التي تمت فيه المساهمة أو أحد المساهمين بمبنى المصرف بسوق الجمعة الكائن بجوار مركز شرطة سوق الجمعة – طرابلس وذلك لاستكمال البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساهمين وتصحيحها وفق النموذج المعد من طرف المصرف لهذا الغرض .

وذلك لكي يتسنى لإدارة المصرف إدراج المساهمات في سوق الأوراق المالية والعمل على إصدار شهائد ملكية أسهم للمساهمين ، على أن يكونوا مصحوبين بتقديم ما يفيد المساهمة في رأس مال المصرف ، وتقديم إثبات الهوية والرقم الوطني للمساهم ، وتقديم شهادة ثبوت وفاة وحصر إرث بالنسبة لورثه المساهمين المتوفيين، وتوكيل خاص من الورثة بإدارة المساهمة.

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