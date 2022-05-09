صندوق النقد يمنح لبنان الموافقة على قرض لدعم واردات القمح

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام عن موافقة صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لدعم واردات لبنان من القمح.

وأوضح الوزير، خلال حوار مع قناة الغد، أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتفقت مع الصندوق بشكل مبدئي، ولكن يتعين على المجلس النيابي إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة وإلا فإن الاتفاق النهائي سيتأجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني الدخول إلى عام 2023م.

وأشار سلام إلى أن لبنان يمر بوضع صعب اقتصاديًا ويواجه تحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والمالية العامة، مشددًا على أن “الاتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان” .

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