العراق يتفق مع توتال الفرنسية لتنفيذ مشروعات الطاقة في البصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية عن توقيع اتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشروعات لإنتاج وتطوير الطاقة في محافظة البصرة في أقصى الجنوب العراقي.

وأشار وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إلى أن الاتفاقية تستهدف تطوير حقل أرطاوي النفطي، البالغ إنتاجه المتاح 85 ألف برميل يوميًا، إلى ذروة إنتاج تصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا.

ويتضمن المشروع الثاني إنشاء مجمّع غاز أرطاوي بغرض استثمار حرق الغاز من حقول النفط، إلى جانب مشروع ماء البحر وإنتاج الطاقة الكهروشمسية بطاقة ألف ميغاوات في البصرة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية قد أبرمت العقود مع توتال في سبتمبر 2021 م، بتكلفة مالية تبلغ 27 مليار دولار.

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