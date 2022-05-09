خاص.. عادل جمعة يفصح حصرياً لصدى الاقتصادية تفاصيل صرف علاوة لفنيي شركة الكهرباء

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية “عادل جمعة” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية أنه خلال احتفالية اليوم أكدنا على العلاوة الخاصة بالفنيين والتي تم إقرارها خلال زيارة رئيس الوزراء خلال العام الماضي بمحطة غرب طرابلس .

وتابع قائلاً: ومطالبة العاملين بالكهرباء لتمييز الفنيين بها وتم التنسيق بين وزارة المالية والشركة العامة للكهرباء من أجل إقرار هذه القيمة وكيفية البدء فيها وتم خلال الأسبوع الماضي تضمينها ضمن البند الرابع الخاص بشركة الكهرباء .

وكشف بالقول: وابتدءً من 1 يناير 2022 سيتضمن مرتب الفنيين بالشركة العامة للكهرباء 600 دينار إضافية وتم حصرهم ما يقارب 42 ألف فني في الشركة العامة للكهرباء وتزامناً الإعلان عنها في هذه المناسبة والتأكيد عليها .

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