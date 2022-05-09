الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار

قفزت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، في تداولات الاثنين في السوق السوداء بسوق المشير بمدينة طرابلس.

وجرى تداول الدولار عند الساعة الثالثة بـ 5.15 دنانير مقابل 5.06 دنانير قبل عطلة عيد الفطر، ليُسجل ارتفاعاً قدره 9 قروش، فيما سجلت تعاملات الحوالات الخارجية للدولار ارتفاعاً ملحوظاً من طرابلس إلى إسطنبول التركية مسجلاً 5.16.

وأرجع تاجر عملة ينشط في السوق السوداء لــ218 سبب ارتفاع قيمة الدولار لعدة عوامل، أبرزها استمرار وقف الصادرات النفطية وارتفاع سعر الدولار في المصرف المركزي، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية بعد عودة التعاملات وانتهاء عطلة عيد الفطر.

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