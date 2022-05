“المشري” والسفير الأمريكي يشددان على ضرورة إعادة فتح الحقول النفطية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الإثنين، والنائب الثاني للرئيس “عمر بوشاح” بالسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”.

حيث أكد الطرفين خلال اللقاء على أن أقرب الطرق للوصول إلى الانتخابات هو توافق مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية وإصدار قوانين سليمة، مشددين على ضرورة إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب لإنجاز المسار الدستوري.

كما تطرق الجانبان إلى أزمة إغلاق النفط، وشددا على ضرورة فتح الحقول والموانئ النفطية، لكون النفط هو المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، مع إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق العوائد النفطية.

