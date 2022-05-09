خاص.. “الدبيبة” يصرح حصرياً لصدى الاقتصادية حيال وجود طرح أحمال من عدمه خلال الصيف

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عيد الحميد الدبيبة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال وجود طرح أحمال هذا الصيف من عدمه: شركة الكهرباء تحدّثت عن الأمر ودائماً لدينا مشاكل وبرنامج الصيانة لم يكتمل.

كما قال: نتأمل إذا قلّ الاستهلاك وزاد الإنتاج ألاّ تحدث هذه العملية -قاصداً طرح الأحمال-.

مُضيفاً: إذا زاد الاستهلاك وقلّ الإنتاج دائماً ماستكون هُناك شكوك.

وتابع القول: نحاول تقليل الاستهلاك الزائد وزيادة الإنتاج بإدخال محطات بقدرة 1300 ميجا قريباً وإجراء صيانة لبعض المحطات.

وقال “الدبيبة” حصرياً لصدى الاقتصادية خلال احتفالية تكريم باليوم العالمي للعمال: نهنئ عيد العمال وخصصنا هذه السنة مع وزارة العمل بيوم العمال بخصوص تكريم والاهتمام بعمال شركة الكهرباء وتكريمهم، ورأينا بأن عام الأول كان استقطاب مؤسسة النفط، ونهنيئهم.

وأضاف بالقول: كما أننا نشد من أجلهم لأنهم هم عصب الحياة في العالم وليبيا.

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