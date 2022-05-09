وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يفتتح مقر إدارة العلاقات والتعاون بعد صيانته

قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” اليوم الاثنين بافتتاح مقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة بعد استكمال الصيانة والتأثيث والتجهيز، حيث كان في استقباله مدير الإدارة عميد “صلاح الدين بن سليمان” ومعاون المدير “جلال سعد هويدي” ورؤساء المكاتب والأقسام وعدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة.
وقام “مازن” بجولة لمبنى الإدارة وكافة مكاتبها وأقسامها، للوقوف على سير العمل، والاستماع لشروح وافية للمهام المناطة بهذه المكاتب والأقسام والعراقيل الموجودة وإيجاد الحلول لها، كما اطّلع خلال الجولة على عمليات التطوير والصيانة التي شملت كامل مبنى الإدارة والتجهيزات الحديثة والمنظومات التي تم استحداثها ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات على المستوى التقني والمهني بما يضمن الجودة في الأداء.
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