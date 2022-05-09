وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يفتتح مقر إدارة العلاقات والتعاون بعد صيانته

قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” اليوم الاثنين بافتتاح مقر إدارة العلاقات ‏والتعاون بالوزارة بعد استكمال الصيانة والتأثيث والتجهيز، حيث كان في استقباله مدير الإدارة عميد “صلاح الدين بن سليمان” ‏ومعاون المدير “جلال سعد هويدي” ورؤساء المكاتب والأقسام وعدد من ‏الضباط وضباط الصف بالإدارة. ‏

وقام “مازن” بجولة لمبنى الإدارة وكافة مكاتبها وأقسامها، للوقوف على سير ‏العمل، والاستماع لشروح وافية للمهام المناطة بهذه المكاتب والأقسام والعراقيل الموجودة وإيجاد الحلول لها، كما اطّلع خلال الجولة على عمليات التطوير ‏والصيانة التي شملت كامل مبنى الإدارة والتجهيزات الحديثة والمنظومات التي تم ‏استحداثها ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات على المستوى التقني ‏والمهني بما يضمن الجودة في الأداء.‏

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