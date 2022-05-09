مصر: 6 مليارات جنيه للاستثمارات العامة في ميزانية العام المالي الجديد

تضمنت ميزانية العام المالي الجديد في مصر تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة، بنسبة نمو سنوي قُدّر بـ9.6%.

وقال وزير المالية محمد معيط خلال تقديمه مسودة مشروع الموازنة أمام البرلمان، إن البلاد تتوقع زيادة الإنفاق بمعدل 15% وارتفاع العجز بنسبة 14.5% خلال السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية استثنائية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتأثير السلبي لجائحة كورونا.

وتابع الوزير أن الإنفاق في السنة المالية 2022 و2023 سيزيد إلى 2.07 ترليون جنيه مصري، أيْ ما يعادل 112 مليار دولار.

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