مشروع توسعة مجمع مليته البحري بتكلفة “3” مليارات دولار

بنغازي 09 مايو 2022 (وال)- تتاسبق عدد من الشركات المختصة في مجال النفط والغاز؛ لتقديم عروضها للفوز بعمليات الحفر والاستكشاف والتنقيب الجديدة، ضمن مشروع توسعة مجمع مليته البحري بتكلفة تبلغ حوالي “3” مليارات دولار أمريكي.

وبحسب ما نشره موقع ميد للأعمال التجارية بلندن؛ فقد شملت إحدى العقود المقدمة حفر 8 آبار في منطقة الامتياز 1، بينما يتضمن العقد الثاني حفر 23 بئرًا، حيثُ تقع المنطقة المخصصة لحفر الآبار على بعد حوالي 31 كيلومترًا شمالي شرق منصة صبراتة الحالية، وحوالي 110 كيلومترات من أقرب نقطة على الساحل الليبي.

وأشار الموقع اللندني إلى أن عمق المياه سيتراوح ما بين 200 – 250 مترًا، ومن المتوقع أن يتم حفر أعمق بئر لحوالي 5.800 متر على طول البئر، وعلى عمق عمودي يبلغ 2.600 متر، وأن آخر موعد لتقديم العروض سيكون 30 من شهر مايو الجاري. (وال) هــ ش/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال