رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك في احتفالية يوم العُمّال بمحطة غرب طرابلس

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ظُهر اليوم داخل محطة غرب طرابلس ببلدية جنزور مع وزارة العمل والتأهيل احتفاليتها باليوم العالمي للعمال والذي يصادف الأول من مايو في كل عام وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية وسفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وخلال كلمتي وزير العمل والتأهيل ومدير الشركة العامة للكهرباء أكدا خلالهما على ضرورة بذل المزيد من الإصلاحات والبرامج.

أمّا كلمة “الدبيبة” فقد أكد فيها على أهمية الاحتفال بمثل هذه المناسبات مجدداً شكره للعاملين في الشركة العامة للكهرباء على جهودهم الاستثنائية من أجل استقرار الشبكة العامة خلال شهر رمضان الكريم.

كما أصدر تعليماته لوزارة العمل لوضع المقترحات اللازمة لدعم العُمال مادياً ومعنوياً.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم عدد من عمال الشركة العامة للكهرباء وتكريم أسر شهداء الشركة العامة للكهرباء الذين قضوا نحبهم أثناء تأدية الواجب.

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