وفد تونسي في طرابلس لبحث التعاون الجمركي والتجاري بين البلدين

أفاد مصدر مطلع لـ218، بأن وفداً رفيع المستوى من الديوانة التونسية، وصل إلى العاصمة طرابلس لبحث التعاون الجمركي وسبل تسهيل حركة السفر والتبادل التجاري بين البلدين.

ومن المتوقع أن ينعقد اجتماع بين وفد الديوانة ومصلحة الجمارك الليبية لاستكمال العمل على مشروع جدول أعمال اللجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية، حسب ما ورد في كتاب موجه من مكتب التعاون الدولي إلى إدارة الديوانة، اطّلعت 218 على نسخة منه.

كما ينتظر أن يتم نقاش جميع التوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة، ودراسة التدابير والإجراءات الجمركية التي تسهل انسياب السلع والبضائع في المنافذ وزيادة التجارة البينية، والعمل على زيادة الإنفاق على وضع آلية التنفيذ لاتفاقية المنفذ المشترك للجانب المختص بتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين البلدين.

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