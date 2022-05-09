باشاغا يتفقد سيّر العمليات بخزان القرضابية في سرت

سرت 09 مايو 2022 (وال)- زار رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا اليوم الإثنين، خزان القرضابية التابع لجهاز النهر الصناعي، للاطلاع على سير العمليات به.

كما ناقش باشاغا والوفد المرافق له؛ مع المهندسين المشرفين العقبات التي تحول دون تدفق المياه والمتمثلة في التوصيلات العشوائية والبناء فوق خطوط سيران المياه، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

ورافق باشاغا خلال زيارته كلا من نواب مجلس الوزراء سالم الزادمة وخالد الأسطى وعميد بلدية سرت مختار المعداني. (وال)

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