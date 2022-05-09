اقتصاد

خاص: إذاعة مسموعة للاتصالات تغطّي كافة أنحاء البلاد .. أحد المسؤولين يفصح عن تفاصيل التصّور الموضوع بهذا الشأن

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرّح المسؤول الإعلامي بقطاع الاتصالات “عبد الحكيم سويد” في لقاءٍ مع صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين خلال فعاليات معرض طرابلس الدولي حيث قال:”نحن في صدد مشروع إطلاق إذاعة الاتصالات المسموعة FM وقد تحصلنا على موافقة شفهية بالخصوص؛ تختلف عن باقي الإذاعات لأنها تتبع الاتصالات، وستصبح القناة الوحيدة التي يمكنها أن تبُث في كافة أنحاء ليبيا في وقتٍ واحد

مُضيفاً:”كذلك يمكن إدارتها من مكاتب شركة الاتصالات القابضة حسب التصوّر المطروح الذي نتمنى أن يتم الموافقة عليه، ويتم توزيع الشُغل بين المكاتب في هذا العمل الوطني”.

خِتاماً قال:”لو صدر القرار من رئاسة القابضة بالموافقة على هذا الأمر لن يستغرق تفعيل البث أكثر من شهر، لسهولة نقل الإشارة عبر خطوط الاتصالات تدريجياً عبر كل المدن الليبية” .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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