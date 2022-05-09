خاص.. رئيس وحدة الإعلام بشركة البُنية للاستثمار والخدمات التابعة للقابضة للاتصالات يوضّح آخر أهداف الشركة وأعمالها الاستثمارية

صرّح رئيس وحدة الإعلام بشركة البُنية للاستثمار والخدمات “عبد الحكيم سويد” لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله: الشركة القابضة للاتصالات تندرج تحتها العديد من الشركات منها شركة البُنية، والتي تملك كل العقارات التي كانت لشركة البريد سابقاً، من كافة المباني والأبراج ومافي حُكمِها وتقوم بتأجيرها للعديد من شركات الاتصالات.

مُضيفاً:”كل تلك المباني هي ملك لشركة البُنية للاستثمار والخدمات بالإضافة إلى الأراضي التي كانت تملكها الشركة العامة للبريد سابقاً، انطلاق الشركة الآن سيكون استثماري بالبداية في تنفيذ عديد البرامج المدنيّة الخاصة بالمُجتمع مثل المستشفيات والفنادق وغيرها وتكون مواردها على هذا الأساس”.

وتابع:”كذلك يمكن إنشاء شراكة مع شركات أُخرى للدخول في مشاريع كُبرى استثمارية، خاصةً أنّ الأراضي التي تملكها الشركة في كامل أنحاء ليبيا عبر فروعها السبعة و 31 مكتب على مستوى الدولة، وسنوظّف كافة هذه الإمكانيات في القريب العاجل”.

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