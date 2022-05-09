لجنة المالية بمجلس النواب تدعوا أعضاء المجلس إلى تقديم ملاحظاتهم حول مشروع الميزانية للعام 2022

طرابلس 09 مايو 2022 (وال)- دعا رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أعضاء المجلس ممن لديه ملاحظات على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 م، موافاة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ اليوم التاسع من شهر مايو الجاري.

وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين بمقره في مدينة طبرق، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022 م، حيث تم إحالته للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس وفقًا للقانون رقم 04 لسنة 2014 م المنظم لعمل المجلس. (وال)

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