خاص.. شركة الكهرباء تفصح لصدى حصرياً موعد دخول محطة غرب طرابلس على الشبكة

صرح مدير إدارة السلامة في الشركة العامة للكهرباء “عبد الرزاق صالح الدروقي” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: هذه الاحتفالية خاصة باليوم العالمي لعيد العمال، والموظف هو الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع وهو أيضاً اللبنة الأساسية لتمهيد الطريق أمام التعمير والانشاء.

وأضاف بالقول: نتمنى التعاون من جميع شرائح المجتمع وكل القطاعات مع موظفين الشركة العامة للكهرباء وتذليل الصعاب أمامهم لأنهم يسعون لتوفير الطاقة وتوصيلها إلى المستهلك بيسر وسهولة.

وتابع بالقول: أما محطة غرب طرابلس ستكون داخل الخدمة نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم، وهذا المشروع به قدرة انتاجية تقدر بحوالي 670 ميغاوات وستساهم في تقليل الفاقد من الطاقة.

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