“إدريس الشريف”: الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية هي ميزانية ترضيات وهي تتجاوز 129 مليار دينار وليس 94 مليارًا

قال الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية السابق بالحكومة المؤقتة “إدريس الشريف” بأن قيمة الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية تتجاوز مبلغ 129 مليار دينار وليس كما قيل 94 مليارًا، مشيرا إلى وجود ميزانية إضافية للمؤسسة الوطنية للنفط بأكثر من 34 مليارًا.

وأضاف “الشريف” في تصريحات لبرنامج “فلوسنا” الذي أذيع مساء الاثنين عبر قناة “الوسط” ومنصة “تبادل” بأن هذه الميزانية التي تقدمت بها الحكومة الليبية هي “ميزانية ترضيات” حيث تم فيها إرضاء مجلس النواب ومجلس الدولة والقيادة العامة ووزارة الدفاع والمليشيات وغيرها من الجهات، مشيرا إلى أن الوحيد الذي لم يتم إرضاءه في هذه الميزانية هو المواطن، أما البقية فقد تم إرضاؤهم من خلال هذه الميزانية.

وأكد “إدريس الشريف” بأنه يتوقع أن يتم الموافقة على هذه الميزانية من قبل مجلس النواب دون أي عقبات، منوها إلى توزيع الميزانية تم بطريقة مشابهة لتلك التي اختير بها وزراء الحكومة من خلال تقسيم الحقائب الوزارية على جميع الأطراف.

