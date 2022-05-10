الحويج يبحث تعزيز دور الغرف التجارية في دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية بين تونس وليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعٍ عقده أمس الاثنين بحضور غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس والغرفة التجارية سوسة بجمهورية تونس سبل تعزيز دور الغرف التجارية لدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية بالبلدين.

وناقش الاجتماع بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار عدد من أصحاب الاعمال والمستثمرين أوجه الدعم المطلوب للغرف التجارية وعقد فعاليات مشتركة تحت رعاية الوزارات والهيئات المختصة بالبلدين.

وحثّ الوزير رؤساء وأعضاء الغرف التجارية على تعزيز التواصل ووضع خطة عمل مشتركة تسهم في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإقامة مشاريع استثمارية لتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية ودعم قطاعات الطاقات المتجددة والنظيفة وتفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية.

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