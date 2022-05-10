اقتصاد

اجتماع بين وزير المواصلات ونظيره التونسي على هامش مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد سالم الشهوبي” مع وزير النقل التونسي “ربيع المجيدي”، وقد حضر الاجتماع من الجانب الليبي رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي”مصطفى بن عمار” ورئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال”، ومن الجانب التونسي مدير عام ديوان الطيران والمطارات ومدير عام شركة الخطوط التونسية.

حيث تم مناقشة العديد من المواضيع من أهمها تسوية الديون المالية لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الافريقية وحل المشاكل العالقة بمعبري رأس اجدير ومعبر وازن، وعودة تشغيل الرحلات على متن الخطوط التونسية، كما تطرق الاجتماع لمناقشة فتح خط بحري بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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