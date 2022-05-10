انخفاض طفيف للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 10 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7975 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0705 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9283 دينار، والدولار الكندي 3.6898دينار ليبي، والليرة التركية 0.3166 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.279 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3062 دينار، والدينار التونسي 1.5499 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4791 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022: