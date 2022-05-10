شركة “PPP” تبحث إمكانية تقديم الخطط الاستثمارية والاقتصادية للمشاركة مع ألمانيا

عقد أعضاء فريق إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص PPP اجتماعًا مع نائبة رئيس البعثة الألمانية في ليبيا أنيكا إنجلز رفقة المستشار التجاري والمستشار السياسي ومديرة الإعلام بالسفارة.

حيث تم خلاله استعراض مشاريع الشركة العديدة والمتنوعة التي وضعتها من ضمن أولوياتها وعرض النماذج الأولية وشرح مكوناتها، وإمكانية تقديم الخطط الاستثمارية والاقتصادية للمشاركة بين البلدين وإمكانية الاستثمار والتعاون في تنفيذ تلك المشاريع والاستفادة من التجربة الألمانية في مشاريع الشراكة.

كما أبدت البعثة اعجابها بالعرض وبرامج الشركة التي تهتم بتحسين جودة الحياة وعبروا عن عزمهم لتسهيل كافة سبل التعاون لدعم شركة PPP في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة وللنهوض بالوضع الاقتصادي ودعم مرحلة البناء والإعمار ومواكبة الدول المتقدمة في مجالات التنمية العديدة.

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