أفريكا أنتليجنس: مكتب محاماة في لندن يطالب بفواتير غير مدفوعة من قبل شركات نفطية وعلى رأسهم الوطنية للنفط

قال موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي اليوم الثلاثاء أن مكتب المحاماة إنسي جوردون دادس في لندن يسعى للحصول على 1.2 مليون دولار من فواتير غير مدفوعة من شركة مليتة للنفط والغاز وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

وأكد الموقع إن الوطنية للنفط وإيني كلفتا شركة المحاماة البريطانية في ديسمبر 2019 للدفاع عنهما في محكمة معلقة تم رفعهما أمام غرفة التجارة الدولية في باريس من قبل متعاقدين اثنين وهما هولدر ليمتيد البريطانية واس تي اكس أوشور اند شيبيلدينغ الكوروية الجنوبية.

وأشار الموقع إلى أن هذين المتعاقدين قاما بتزويد شركة مليتة بخدمات الاستشارات وإدارة المشاريع والبناء لتركيب منصة تخزين وتفريغ عائمة حيث أن هذه المنصة التي تهدف إلى تخزين النفط الخام من حقل البوري البحري القريب تعمل منذ يناير 2017.

وتابع الموقع أنه بعد أن وجدت أن خدمات المتعاقدين غير مرضية قررت شركة مليتة للنفط والغاز التوقف عن دفع جميع الفواتير الصادرة عن مكتب المحاماة اعتبارا من يونيو 2020 فيما اتخذ المكتب في المقابل إجراءات ضد موكلها بسبب المبالغ غير المسددة في ديسمبر 2020

وأوضح الموقع أن القاضي هيو سيمز من المحكمة العليا البريطانية رفض في 3 مايو إبطال الحكم الغيابي الصادر ضد شركة مليتة وغيابيا في 25 يناير 2021 فيما لم تقدم مؤسسة النفط وشركة إيني أي مستندات للدفاع عنهما في ذلك الوقت وطعنا في وقت لاحق في هذا الحكم.

ووفقا للموقع أشار القاضي في تقريره إلى وجود خلل محتمل عند المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني وهو ما يمنح شركة مليتة للنفط والغاز مجالا لتقديم إجراء منفصل في هذه الحالة إذا رغبت في ذلك بهدف إثبات أن أسباب رفضها للدفع تستند إلى ظروف خاصة .

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