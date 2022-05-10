مشاورات لتعزيز الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية بين ليبيا وتونس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس والغرفة التجارية سوسة التونسية؛ سبل تعزيز دور الغرف التجارية لدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية بين ليبيا وتونس.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين آليات الدعم المطلوب للغرف التجارية، والنظر في ضرورة عقد فعاليات مشتركة تحت رعاية الوزارات والهيئات المختصة بالبلدين.

من جهته، حثّ الحويج رؤساء وأعضاء الغرف التجارية على ضرورة تعزيز التواصل ووضع خطة عمل مشتركة تساهم في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإقامة مشروعات استثمارية لتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية ودعم قطاعات الطاقات المتجددة والنظيفة وتفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية، وفقًا لبيان وزارة الاقتصاد والتجارة.

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