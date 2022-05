النفط ينخفض وسط مخاوف اقتصادية وارتفاع الدولار

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات مضطربة اليوم الثلاثاء، في حين توازن الأسواق بين أثر عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وبين المخاوف المتعلقة بالطلب الناتجة عن إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين والدولار القوي والمخاوف من ركود اقتصادي.

وبحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 88 سنتا أو 0.8% إلى 105.06 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الأميركي 102.43 دولارًا للبرميل، بانخفاض 75 سنتا أو 0.7%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

في غضون ذلك، استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 20 عامًا مما جعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت أحدث بيانات أن نمو الصادرات الصينية تباطأ لأقل من 10% إلى أدنى مستوياته في نحو عامين مع توسعة نطاق قيود كورونا في البلاد.

وتتحسب أسواق المال كذلك لمخاوف من أن بعض الاقتصادات الأوروبية قد تواجه مشكلات إذا ما تقلصت وارداتها من النفط الروسي بدرجة أكبر أو إذا ما ردت روسيا بقطع إمدادات الغاز.

وفي الولايات المتحدة أظهر استطلاع أولي أجرته وكالة “رويترز” عن البيانات الأسبوعية أمس الاثنين أن مخزونات الخام ونواتج التقطير والبنزين انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي.

كما أثر تأخر المفوضية الأوروبية في فرض حظر على واردات النفط الروسي كذلك على أسعار العقود الآجلة.

ومما يزيد الضغوط على المعروض اتفاق مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع على خفض تدريجي لواردات النفط الروسي.

