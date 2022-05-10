اجتماع لمناقشة آخر المستجدات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية المتعلقة بالشأن الليبي في مجال الطيران

عقد وزير المواصلات والوفد المرافق له والمتمثل في رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات اجتماعًا ،مع رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والمدير الأقليمي للشرق الأوسط بالمنظمة الدولية للطيران المدني والخبير الأقليمي لسلامة الطيران، وذلك على هامش حضور مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد بالمملكة العربية السعودية.

حيث تم خلال الاجتماع إحاطة رئيس مجلس المنظمة بأخر المستجدات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية المتعلقة بالشأن الليبي في مجال الطيران والإجراءات المتخدة للرفع من سلامة الطيران والمطارات وعودة الحركة الجوية لبعض الوجهات العربية والأوروبية ومساندة ليبيا في رفع القيود المفروضة على حركة الطيران الليبي فوق الأجواء الأوروبية والرفع من كفاءة وقدرات العاملين في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران.

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