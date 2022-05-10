“المنفي” يبحث الأوضاع المالية للحكومة

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك.

حيث أحاط الوزير، المجلس الرئاسي بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في شهر أبريل الماضي، ونتائج لقائه مع نائب وزير الخزانة الأمريكية “أريك ماير”، وسُبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية الليبية والخزانة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لوزارة المالية في برنامج إصلاح نظام المالية العامة، والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة.

كما استعرض اللقاء الأوضاع المالية للحكومة، في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن في الوقت الراهن، والتأكيد على إستمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الحالة الاقتصادية في البلاد.

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