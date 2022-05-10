وكيل وزارة الثقافة للشؤون العامة يطالب الوزارة عدم الاعتداد أو تنفيذ أي قرارات أو مراسلات تخص “مبروكة توغي” إلى حين صدور حكم في الاستشكال

وجه وكيل وزارة الثقافة للشؤون العامة “خيري الزائدي” تعميم

إلى مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات بديوان الوزارة.

وذلك بالاشارة إلى القرار الخاص بوجود استشكال في تنفيذ التكليف الخاص برجوع “مبروكة توغي” الموقوفة عن العمل من قبل النيابة العامة رقم 5053 بتاريخ 8 / 5 / 2022 الصادر من رئيس فرع ادارة القضايا طرابلس، واعمالاً بنص المادة 392 لقانون المرافعات.

حيث يطلب منكم عدم الاعتداد أو تنفيذ أي قرارات أو مراسلات تخص “مبروكة توغي عثمان” إلى حين صدور حكم في الاستشكال، ومن يخالف يتحمل المسؤولية القانونية.

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