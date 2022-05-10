المنفي يبحث آلية العمل بشكل عاجل على معالجة كل القضايا المتعلقة بالأمن الغدائي والموارد المائية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “حسين عطية القطراني” ، وبحضور وزير الموارد المائية “طارق بوفليقة” ووزير الثروة البحرية “عادل محمد سلطان” .

تناول الاجتماع مناقشة آلية العمل بشكل عاجل على معالجة كل القضايا المتعلقة بالأمن الغدائي، والموارد المائية، وغيرها من الملفات الخدمية الأخرى، كما تم الإطلاع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية وخاصة فيما يتعلق بمكاتب الثروة البحرية بالبلديات،

وذلك للرفع من كفاءتها والتحسين من مستوى خدماتها وإنتاجيتها، إلى جانب متابعة مشاريع الـتنمية الخاصة بالموارد المائية، وصيانة الآبار وخزانات المياه، والجدوى الـفنية للمشاريع للوصول إلى الاستـدامة البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتـحسـين الإطار الاسـتراتيجي لقطاع المياه فـي البلاد، لتحقيق إدارة مـستدامة لموارد المياه، ضمن استـراتيجية وطنية مــائية واضحة.

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