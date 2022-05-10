المصرف المركزي يتجه لتطوير آليات إصدار بيانات الإيراد والإنفاق

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال اجتماع موسع مع الفريق المكلف، آليات تطوير إفصاح مصرف ليبيا المركزي عن بيانات الإيراد والإنفاق العام.

وبحسب ما نشره المصرف عبر حسابه الرسمي، تعتبر هذه الخطوة حرصاً على تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، مؤكداً على بيانه الشهري بالإيراد والإنفاق العام عن شهر أبريل للعام الحالي في هيئته الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق منفصل، بحث الصديق رفقة محافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2022، وبمشاركة عدد من محافظي البنوك العربية والأفريقية، عبر الإنترنت، تحديات البنوك المركزية والسياسات النقدية في ظل الظروف المالية العالمية وتداعياتها على معدلات التضخم إضافة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وما يمكن اتخاذه من البنوك المركزية للتأقلم مع هذه الظروف.

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