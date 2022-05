قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إنّ إنتاج ليبيا من النفط الخام يقدر بحوالي 650 ألف برميل يوميا بينما يقدر إنتاج الغاز بحوالي ملياري قدم مكعب يوميا.

وأوضح عون في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنّ إنتاج الخام لم يستأنف بعد، وأن الحقول والموانئ المغلقة هي حقول شركة الزويتينة للنفط وأكاكوس والسرير وبعض حقول شركة مليتة للنفط والغاز وحقول شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وذكر عون أنّ وقف النفط لم يتم من طرف قطاع طرق وإن اللجنة التي شكلتها الوزارة لا زالت تتواصل مع كل الأطراف، مشيرا إلى أنّه لا يوافق على حجب الإيرادات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط ولا يعتقد أن المؤسسة سيكون في مقدورها حجب الإيرادات.

وأكّد وزير النفط والغاز أنّ ألا أحد طلب زيادة إنتاج ليبيا، وأن البلاد لن تكون قادرة على الزيادة قبل 5 سنوات خاصة أن الإمكانات لا تسمح بذلك حاليا.

The post عون: إنتاج النفط اليومي الحالي يُقدر بحوالي 650 ألف برميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا