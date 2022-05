“باشاغا” يطلق مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية

أعلن رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الثلاثاء عن اطلاق مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية.

وأضاف”باشاغا” أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع رقعة التواصل وضمان مشاركة الجميع برغبة حقيقية وصادقة لتوحيد الجهود والوصول لمرحلة البناء والسلام.

وكشف رئيس الحكومة أن هذه المبادرة أهم مبادئها الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبي، وعدم اللجوء للعنف ومنع المواجهات المسلحة، إضافة لاحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية، والعفو والمصالحة، وبناء المؤسسات الأمنية والمدنية وفق معاير عالمية، كذلك التعاون التام من أجل محاصرة الفساد.

