مصدر لــ218: لاتوجد أي باخرة تجارية عالقة في أوكرانيا وجهتها ليبيا

نفى مصدر حكومي، في تصريح لـ218، وجود أي سفينة تجارية في الموانئ الأوكرانية كانت ستتجه إلى ليبيا ضمن ما كشفت عنه السلطات الأوكرانية الاثنين بوجود 70 باخرة تجارية عالقة في مرافئها بسبب الحرب الروسية.

وأشار المصدر ذاته، في حديثه لــ218، إلى أن القطاع الخاص في ليبيا وجد أسواقًا بديلة لتغطية وارداته من الحبوب بينها روسيا و البرازيل والأرجنتين ورومانيا، مبينًا قرب وصول 18 ألف طن من الحبوب خلال الفترة المقبلة من روسيا.

وتسببت الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والدقيق في العالم، إذ تغطي موسكو وكييف ثلث حاجة العالم من القمح والشعير.

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