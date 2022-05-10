صنع الله يؤكد سعي مؤسسة النفط لإشراك القطاع الخاص

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، سعي المؤسسة لإشراك شركات القطاع الخاص الوطنية وتعزيز دورها بإعطائها الأولوية لتنفيذ مشاريع مهمة بالقطاع متى امتلكت القدرة الفنية والجودة والأسعار التنافسية، مشددًا، في هذا الصدد، على أهمية اتباع معايير السلامة العالية في عمليات الحفر.

وقال صنع الله، خلال اجتماع له بمسؤولين في القطاع ورجال أعمال من مدينة زليتن إن “قطاع النفط واعد وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا أن المؤسسة وشركاتها عازمون على تنفيذ عدة مشاريع لزيادة الإنتاج النفطي ودعم الاقتصاد الوطني”.

وأشار رئيس المؤسسة خلال اجتماعه مع رؤوساء الشركات ورجال الأعمال إلى الفرص المتاحة لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها لزيادة القدرة الإنتاجية، كما قدم رجال الأعمال شرحًا وافيًا من خلال استعراض مختلف نشاطاتهم الفنية والهندسية وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.

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