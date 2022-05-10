صنع الله يؤكد سعي مؤسسة النفط لإشراك القطاع الخاص

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، سعي المؤسسة لإشراك شركات القطاع الخاص الوطنية وتعزيز دورها بإعطائها الأولوية لتنفيذ مشاريع مهمة بالقطاع متى امتلكت القدرة الفنية والجودة والأسعار التنافسية، مشددًا، في هذا الصدد، على أهمية اتباع معايير السلامة العالية في عمليات الحفر.
وقال صنع الله، خلال اجتماع له بمسؤولين في القطاع ورجال أعمال من مدينة زليتن إن “قطاع النفط واعد وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا أن المؤسسة وشركاتها عازمون على تنفيذ عدة مشاريع لزيادة الإنتاج النفطي ودعم الاقتصاد الوطني”.
وأشار رئيس المؤسسة خلال اجتماعه مع رؤوساء الشركات ورجال الأعمال إلى الفرص المتاحة لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها لزيادة القدرة الإنتاجية، كما قدم رجال الأعمال شرحًا وافيًا من خلال استعراض مختلف نشاطاتهم الفنية والهندسية وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.
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