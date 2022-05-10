اجتماع منسق ديوان وزارة الثقافة مع الإدارات المختصة لمناقشة العقود السارية 2022 للمنطقة الشرقية

اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2022.05.10 مُنسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية “أسامة محمد بركة” مع مديري الإدارات والمكاتب، وذلك لمناقشة واستعراض الصعوبات التي تواجه عمل الديوان وعرض التقارير الدورية لعمل هذه الإدارات والمكاتب و وضع خطة المشروعات الجديدة وتفعيل العقود السارية ضمن ميزانية التحول المخصصة للمنطقة الشرقية لهذا العام.

كما تم إستعراض الخطة التدريبية لموظفي الديوان و مكاتب الثقافة بالبلديات وفق البرنامج التدريببي المعُد سابقاً وكذلك الخارطة الثقافية وتحديد مواقع وأسماء المهرجانات التي ستنطلق خلال شهر يونيو القادم حسب ماتم الاتفاق عليه مع إدارة المهرجانات والمعارض بالوزارة.

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