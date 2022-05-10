تراجع جماعي للدولار الامريكي واليورو الاسترليني مقابل الدينار الليبي.. تعرف على الاسباب!

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الثلاثاء انخفاضا جديداً للدولار في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة التاسعة مساءاً بـ 5.0925 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً. وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.1175 دينار.

أسباب انخفاض الدولار

وانخفض سعر صرف الدولار الامريكي اليوم بشكل نسبي على خلفية استئناف شحن وخصم وسحب المصارف للبطاقات.

وكان خبراء اشاروا يوم امس إلى ان ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي جاء على خلفية سلة العملات المرتبطة بالدينار الليبي؛ حيث انخفض سعرها بشكل كبير، وزيادة معدل الفائدة الربوية للفدرالي الأمريكي، وزيادة سعر الدولار في البنك المركزي، بالإضافة إلى تعليق شحن بعض المصارف للبطاقات.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني انخفاضا طفيفاً مقابل الدينار حيث بلغت قيمته 6.220 دينار للبيع و6.180 للشراء، كما تراجع سعر صرف اليورو بشكل طفيف والذي بلغت قيمته 5.34 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.345 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.