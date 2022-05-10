خاص.. رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية يصرّح لـِصدى بشأن طريقة الانتساب وأهدافها لدعم الشركات خلال الفترة المقبلة

صرّح رئيس الجانب الليبي للغرفة التجارية الليبية الإيطالية “أنور أبوستة” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركة الغرفة في فعاليات معرض طرابلس الدولي المُقام هذه الفترة.

حيث قال:”تأسست هذه الغرفة العام الماضي 2021 بناءاً على القانون التجاري الليبي رقم 23 لسنة 2010 والذي ينص على تشكيل الجانب الليبي للغرف الأجنبية الذي يُسميّه اتحاد غرف التجارة ويُعتمد من وزير الاقتصاد”.

وتابع:”راسلنا كافة الجهات لاعتماد الغُرفة كوسيط تجاري بين إيطاليا وليبيا ومظلّة للشركات الليبية التي تعمل على السوق الإيطالي”.

مضيفاً:”هي حصن لهذه الشركات من أي مشاكل قد تحدث مع نظيراتها الإيطالية من أجل ضمان حقوقها ومساعدتها في الحصول على المعلومات من الجانب الإيطالي، كذلك مشاركتها في حضور المعارض الخارجية بإيطاليا، وتوفير التسهيلات قدر الإمكان للحصول على التأشيرة”.

كما قال “أبوستة”: “لدى الغرفة أهداف لتنشيط الحركة التجارية بتحقيق التواصل الأكبر بين البلدين بدعوة الشركات الإيطالية ورجال الأعمال للمشاركة في المعارض الليبية وإجراء لقاءات ثنائية”.

خاتماً بقوله:”خلال فترة شهر تقريباً سيتم فتح باب الانتساب للغُرفة عن طريق رابط مُجهّز أو بالحضور إلى مكتب الغُرفة بمنطقة الظهرة”.

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