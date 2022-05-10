بإشراف وزارة الاقتصاد.. إبرام اتفاقية بين غرف التجارة والصناعة بالجفارة وبنزرت التونسية

جرت اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة وغرفة التجارة والصناعة شمال شرقي بنزرت بجمهورية تونس الشقيقة، تحت اشراف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، بحضور سفير جمهورية تونس لدى دولة ليبيا “أسعد العجيلي” ووكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة ومدير عام مركز تنمية الصادرات التابع للوزارة.

وتُعنى مذكرة التفاهم بتعزيز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالبلدين، وتبادل القوانين والتشريعات والدراسات حول النشاط الاقتصادي والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالأسواق في كلا البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع افاق التعاون بين المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية بالبلدين، والعمل على تركيز استراتيجية للتعاون الثنائي المباشر بغية التوجه نحو السوق الافريقية.

وأكد “الحويج” على ضرورة تفعيل دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة وتعزيز دورها في دعم الأنشطة الصناعية والزراعية بالمنطقة التي تمتلك المقومات لتحقيق التنمية المكانية بمشاركة القطاع الخاص الرافد للاقتصاد الوطني.

مشدداً على أهمية وضع برنامج عمل مشترك نتاج عن مذكرة التفاهم المبرمة يسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية، والمساهمة في تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الاعمال والمستثمرين والشركات المصنعة بهدف زيادة الإنتاج وتطوير الصناعة المحلية.

وحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة ولفيف من رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين.

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