خاص.. مدير الشؤون الإدارية بمصرف الخليج الأول الليبي يصرّح بشأن مشاركته ضمن شركة الإنماء المالية القابضة في معرض طرابلس الدولي

صرّح مدير الشؤون الإدارية مصرف الخليج الأول الليبي “محمد ارتيمة” خلال لقاءٍ مع صحيفة صدى الاقتصادية في افتتاح فعاليات النسخة 48 من معرض طرابلس الدولي وقد قال:” مصرف الخليج الأول الليبي هو مساهمة ليبية إماراتية بملكية 50‎%‎ لشركة الإنماء المالية القابضة تأسس في سنة 2008 ولازلنا حتى اليوم كشباب ليبيين نعمل بشكل دؤوب ونقدّم خدمة للمواطنين على مستوى الشركات تحديداً”.

مُضيفاً:”تقوم هذه الخدمات في العمليات الدولية والاعتمادات، لدينا شبكة مراسلين منتشرة على مستوى العالم وخدماتنا تتميز باختلافها، ومعظم الشركات الليبية في القطاع الخاص تتعامل معنا”.

وحول آخر المستجدات داخل المصرف قال “ارتيمة” :نسير بخطة معيّنة نحو التطوّر الرقمي لدينا خدمات نقاط البيع والـ ATM، وسيكون هناك توسّع جغرافي قريباً خلال هذا العام بالتواجد في المنطقة الوسطى والجنوبية، كذلك سيبدأ المصرف في تشكيل الهيئة الشرعية للتحول للصيرفة الإسلامية.

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