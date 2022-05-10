مذكرة تفاهم بين ليبيا وتونس لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

طرابلس 10 مايو 2022 (وال)- وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببلدية الجفارة الليبية؛ وغرفة التجارة والصناعة شمال شرقي بنزرت التونسية الثلاثاء بطرابلس، مذكرة تفاهم تهدف لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية بالبلدين.

وتُعنى مذكرة التفاهم – التي أشرفت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية – إلى تعزيز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالبلدين، وتبادل القوانين والتشريعات والدراسات حول النشاط الاقتصادي، والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالأسواق في كلا البلدين.

كما تهدف المذكرة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية بالبلدين، والعمل على تركيز استراتيجية للتعاون الثنائي المباشر بغية التوجه نحو السوق الأفريقية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج – في كلمة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم – على ضرورة تفعيل دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة، وتعزيز دورها في دعم الأنشطة الصناعية والزراعية بالمنطقة التي تمتلك المقومات، لتحقيق التنمية المكانية بمشاركة القطاع الخاص الرافد للاقتصاد الوطني.

وشدد الحويج على أهمية وضع برنامج عمل مشترك نتاج عن مذكرة التفاهم المُبرمة؛ يُسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية، والمساهمة في تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات المصنعة بهدف زيادة الإنتاج وتطوير الصناعة المحلية.

وحضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والسفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة، ومدير عام مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد الليبية، وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين. (وال)

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